Главную детскую поликлинику Братска готовят к открытию после ремонта
В Братске почти готова к открытию главная детская поликлиника. Двери больницы планируют открыть уже 11 октября.
- На сегодняшний день отделочные работы закончены, идет уборка помещений, установка медицинского оборудования, - рассказала главный врач ОГБУЗ «Детская городская больница» Галина Андреева. - Мебель уже расставлена, поэтому мы наводим лоск и буквально через неделю открываем поликлинику.
На благоустройство учреждение было выделено 158 миллионов рублей.
- Строители сделали всё, чтобы посещение поликлиники стало комфортным и безопасным,- сообщили в пресс-службе администрации Братска. - Крыльцо лечебного учреждения оборудовано пандусом, по которому смогут подняться мамы с колясками, а во дворе появилась красочная детская площадка и удобные скамейки.
В Братске уже объявили конкурс на лучший проект мобильного приложения «Электронная очередь». Чтобы все жители города с комфортном посещали поликлинику.
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