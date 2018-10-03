2018-10-03T06:50:52+03:00
Общество

Главную детскую поликлинику Братска готовят к открытию после ремонта

Ремонт обошелся в 158 миллионов рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Братске готова к открытию главная детская поликлиника. Фото: пресс-служба администрации города Братска.В Братске готова к открытию главная детская поликлиника. Фото: пресс-служба администрации города Братска.
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В Братске почти готова к открытию главная детская поликлиника. Двери больницы планируют открыть уже 11 октября.

- На сегодняшний день отделочные работы закончены, идет уборка помещений, установка медицинского оборудования, - рассказала главный врач ОГБУЗ «Детская городская больница» Галина Андреева. - Мебель уже расставлена, поэтому мы наводим лоск и буквально через неделю открываем поликлинику.

На благоустройство учреждение было выделено 158 миллионов рублей.

- Строители сделали всё, чтобы посещение поликлиники стало комфортным и безопасным,- сообщили в пресс-службе администрации Братска. - Крыльцо лечебного учреждения оборудовано пандусом, по которому смогут подняться мамы с колясками, а во дворе появилась красочная детская площадка и удобные скамейки.

В Братске уже объявили конкурс на лучший проект мобильного приложения «Электронная очередь». Чтобы все жители города с комфортном посещали поликлинику.

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