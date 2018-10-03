2018-10-03T10:22:13+03:00
Происшествия

В Чите поймали мужчину, который перевозил в машине 16 килограммов наркотиков

Водителю грозит срок до 10 лет лишения свободы
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Чите мужчина перевозил 16 килограммов наркотиков.В Чите мужчина перевозил 16 килограммов наркотиков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В одном из районов города Читы задержали 29-летнего мужчину, который провозил в автомобиле наркотики. Это случилось в ходе профилактического рейда дорожно-патрульной службы. Сотрудники ДПС остановили машину Toyota Mark II. В ходе проверки обнаружили 16 килограммов каннабиса.

- Правоохранители обратили внимание на специфический запах в салоне иномарки и при досмотре транспортного средства обнаружили мешки и пакеты с растительной массой,- сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Забайкальскому краю.

Все пакеты с наркотиками изъяли и направили на исследование.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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