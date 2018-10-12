Кафе на территории овощебазы в Иркутске сгорело утром 12 октября
На территории овощебазы, которая расположена на улице Толевая, произошёл пожар утром, 12 октября. Сообщение в пожарную часть поступило в 6:30 утра.
- На момент прибытия первой бригады пожарных горело кафе для персонала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Огонь угрожал складским помещениям.
На территории пожара работали три единицы техники и восемь пожарных.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Никто не пострадал.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
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