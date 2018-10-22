Иркутский государственный университет празднует 100-летие: смотрите онлайн-трансляцию с 19.00 26 октября

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-22T13:04:34+03:00

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Иркутский государственный университет празднует 100-летие. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею состоится 26 октября в 19.00 в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского. В нем примут участие представители правительства России, первые лица Иркутской области и Иркутска, преподавательский состав ИГУ, учащиеся и выпускники университета.

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте irk.kp.ru .