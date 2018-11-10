СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-10T09:10:02+03:00

Байкал вошел в топ-3 молодежного туризма в России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Байкал занял 2 место в рейтинге популярных мест для направления молодежного туризма. Аналитическое агентство ТурСтат провело опрос в Интернете ко Всемирному дню молодежи 10 ноября.

- Молодежный туризм это самостоятельные поездки молодых людей и студентов в возрасте от 16 до 29 лет с целью узнать мир и получить жизненный опыт, а также с целью обучения, - сообщили в пресс-службе аналитического агентства ТурСтат.

По данным агентства более 5 миллионов молодых людей занимаются туризмом.

В рейтинг также попал Санкт – Петербург, он на первом месте (46%), Сочи – третье место (в процентном соотношении на одном уровне с Байкалом – 15%), Крым (12%) и Алтай (12%).

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