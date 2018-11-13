Двух жителей Ангарска осудили за поджоги: мужчины хотели отомстить родственникам

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-13T09:24:32+03:00

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От любви до ненависти один шаг. Двум ангарчанам суд вынес приговоры за поджоги домов, которые они совершили в порыве эмоций, пытаясь отомстить родственникам.

В июне 2018 года 30-летний ангарчанинчуть не обил своего отца и мачеху. Молодой человек попросил у отца денег в долг, но услышал отказ. Обиженный сын решился на месть. Зная, что отец с супругой собираются ночевать в гостях у бабушки, он отправился к родительскому дому. Облитая бензином постройка загорелась мгновенно. Однако он не знал, что его семья в ту ночь решила остаться дома. Им чудом удалось выбраться из смертельной ловушки. Суд оценил причиненный ущерб в 440 тысяч рублей и приговорил мстительного сына к 2 годам лишения свободы условно.

Аналогичное преступление совершил 49-летний мужчина, который также из обиды решил отомстить своей супруге. Женщина, уйдя от мужа, жила в доме сестры. Для мужчины этот удар оказался слишком сильный. Напившись с горя, он приехал к дому свояченицы и поджег его. Преступник тут же скрылся с места происшествия, но ему так и не удалось избежать наказания.

- Не смотря на позицию потерпевшей, просившей не наказывать подсудимого, суд, учитывая обстоятельства дела, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также степень влияния наказания на его исправление, пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии – поселения.