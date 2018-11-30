2018-11-30T07:51:44+03:00
Общество

Два предпринимателя по фальшивым документам получили 400 тысяч рублей в Иркутской области

Им грозит крупный штраф
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два предпринимателя по фальшивым документам получили 400 тысяч рублей в Иркутской области.Два предпринимателя по фальшивым документам получили 400 тысяч рублей в Иркутской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В суд направлено дело предпринимателей из Тулунского района. Они обманом получили дотации для малого бизнеса.

По версии сыщиков бизнесмены пытались выдать себя за начинающих предпринимателей. Для этого они предоставили ложные данные, чтобы получить субсидии для поддержки малого предпринимательства.

- По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Городу был нанесен ущерб в 400 тысяч рублей.

Обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд. Коммерсантам грозит крупный штраф.

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