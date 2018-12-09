9 Дек. 04:41 2018-12-09T04:41:47+03:00

Здание столярных мастерских РЖД горело в Усть-Куте. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибших и пострадавших нет

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Вчера, 8 декабря в Усть-Куте на улице Кирова загорелось здание столярных мастерских РЖД.

В социальных сетях сразу начали появляться кадры клубов дыма и горящего здания. Сообщается, что возгорание произошло около полудня.

- На момент прибытия первого экипажа МЧС огонь был внутри строения с выходом на кровлю, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В результате пожара повреждены кровля, потолочные перекрытия и внутренняя отделка.

Общая площадь огня составила 70 квадратных метров. Пожарным удалось спасти два строения. Погибших и пострадавших нет.

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