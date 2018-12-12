СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-12T09:46:01+03:00

Лобовое столкновение «Nissan» и «Suzuki» в Иркутской области: один человек погиб, двоих доставили в больницу. Фото: Место аварии. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Смертельное ДТП произошло в Ангарске, водитель «Nissan Note» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

К полицейским обратились очевидцы аварии, они сообщили, что на автодороге №15 произошла авария. Двигаясь в сторону улицы Чайковского водитель «Nissan Note» не справился с управлением на заснеженной трассе и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Suzuki Grand Vitara».

- В результате ДТП погиб 34-летний мужчина, находившийся за рулем «Nissan», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Его пассажир и водитель второго автомобиля были доставлены в больницу.

Место происшествия изучают инспекторы ДПС, они устанавливают причины случившейся аварии.

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