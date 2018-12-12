2018-12-12T18:03:06+03:00
Общество

Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман

Бригада "скорой помощи" доставила ребенка в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман. Фото: Место происшествия. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман. Фото: Место происшествия. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Усолье-Сибирском, микроавтобус «Фиат-Дукато» совершил наезд на мальчика, который спешил в школу на занятия.

Автобус двигался по улице Магистральная, когда под его колеса попал 12-летний ребенок. Утренний густой туман помешал водителю увидеть мальчика, который торопился на уроки в школу. В этот момент он был один, без родителей.

- Бригада "скорой помощи" доставила ребенка в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Экспертиза подтвердила, что водитель был трезв.

Инспекторы ДПС изучают место происшествия. Сыщики проводят доследственную проверку, устанавливая все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лобовое столкновение «Nissan» и «Suzuki» в Иркутской области: один человек погиб, двоих доставили в больницу. Место происшествия изучают инспекторы ДПС. Подробнее.

Грузовик «Hyundai» протаранил маршрутную «Газель» и «Lexus» в Иркутской области. Пассажирка маршрутки доставлена в больницу с незначительными травмами. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына