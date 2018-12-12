2018-12-12T11:43:53+03:00
Общество

Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман

Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман. Фото: Место происшествия. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман. Фото: Место происшествия. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Трагедия произошла в Усолье-Сибирском, микроавтобус «Фиат-Дукато» совершил наезд на мальчика, который спешил в школу на занятия.

Автобус двигался по улице Магистральная, когда под его колеса попал 12-летний ребенок. Утренний густой туман помешал водителю увидеть мальчика, который торопился на уроки в школу. В этот момент он был один, без родителей.

- Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Экспертиза подтвердила, что водитель был трезв.

Инспекторы ДПС изучают место происшествия. Сыщики проводят дослественную проверку, устанавливая все детали случившегося.

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