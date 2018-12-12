2018-12-12T14:27:22+03:00
Общество

ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»: 4 автомобиля попали в аварию, 6 человек доставлены в больницу, среди них один ребенок

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» восстановлено
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»: 4 автомобиля попали в аварию, 6 человек доставлены в больницу, среди них один ребенок. Фото: место столкновения. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»: 4 автомобиля попали в аварию, 6 человек доставлены в больницу, среди них один ребенок. Фото: место столкновения. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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В полицию за помощью обратились очевидцы, они сообщили, что в 6 километрах от Нижнеудинска произошла крупная автомобильная авария. Столкнулись легковые автомобили «Suzuki», «Honda», «Toyota» и тягач «Man».

Инспекторы ДПС осмотрев место происшествия и опросив свидетелей и участников ДТП, установили, что водитель «Suzuki», выполняя обгон, столкнулась на встречной полосе с универсалом «Honda». Это спровоцировало вторую аварию. Пытаясь избежать аварии и уйти от столкновения «Toyota» врезалась в боковую сторону фуры тягача.

- В результате происшествия с незначительными травмами в больницу доставлены 6 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Среди них 7-летняя девочка.

Инспекторы ГИБДД ликвидировали последствия аварии, движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» восстановлено.

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