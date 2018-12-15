2018-12-15T07:09:01+03:00
Общество

Пожар на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками

Дознаватели пожарного надзора выясняют причины случившегося.
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На рынке «Знаменский» в Иркутске произошел пожар. Фото: соцсеть Facebook.На рынке «Знаменский» в Иркутске произошел пожар. Фото: соцсеть Facebook.
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Пожар произошел на автомобильном рынке «Знаменский», горит одно из складских помещений расположенных на территории рынка.

Здание использовалось для хранения автомобильных покрышек. Пожар распространился на площади около 100 кв.м.

- Со склада были эвакуированы 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Пострадавших нет.

На месте происшествия работают две спасательных бригады. Дознаватели пожарного надзора выясняют причины случившегося.

Напомним, ранее было принято решение о сносе самовольных построек на рынке «Знаменский». Арбитражный суд Иркутской области признал здания незаконными. Это объяснялось тем, что павильоны были построены в рекреационной зоне на берегу реки Ушаковка. Отходы с рынка загрязняли реку.

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