Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад

17 Дек. 15:05 2018-12-17T15:05:58+03:00

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В Иркутске под колесами грузовика погибла женщина. Трагедия произошла на улице Баррикад.

Грузовик «Hyundai» сбил женщину, когда та перебегала оживленную дорогу в неположенном месте. Очевидцы сообщают, что в нескольких метрах от места ДТП находится пешеходная зебра. По словам свидетелей, водитель грузовика не успел вовремя затормозить, увидев пешехода лишь в последний момент, когда столкновение было неизбежно.

- Место аварии изучают инспекторы ДПС, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят доследственную проверку, они устанавливают детали случившегося и опрашивают очевидцев ДТП.

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