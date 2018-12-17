2018-12-17T15:05:58+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад

Инспекторы ДПС выясняют подробности случившегося
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38RUS.Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38RUS.
Изменить размер текста:

В Иркутске под колесами грузовика погибла женщина. Трагедия произошла на улице Баррикад.

Грузовик «Hyundai» сбил женщину, когда та перебегала оживленную дорогу в неположенном месте. Очевидцы сообщают, что в нескольких метрах от места ДТП находится пешеходная зебра. По словам свидетелей, водитель грузовика не успел вовремя затормозить, увидев пешехода лишь в последний момент, когда столкновение было неизбежно.

- Место аварии изучают инспекторы ДПС, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят доследственную проверку, они устанавливают детали случившегося и опрашивают очевидцев ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб. 60-летний мужчина за рулем «Iveco» превысил скорость и не справился с управлением. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына