Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб
Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись на промышленной трассе в 9 километрах от города Усть-Илимска в Иркутской области. В результате аварии один человек погиб.
Накануне, 14 декабря около 10.00 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Iveco» двигался по скольской дороге с превышением скорости. Не справившись с управлением, он врезался в фургон «Nissan».
- От полученных травм 60-летний мужчина, находившийся за рулем «Iveco» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Водитель «Nissan» не пострадал.
Сотрудники ДПС изучают место происшествия и устанавливают все детали аварии.
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