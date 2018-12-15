2018-12-15T12:04:06+03:00
Общество

Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб

60-летний мужчина за рулем «Iveco» превысил скорость и не справился с управлением
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб. Место аварии. Фото: официальный аккаунт в Инстаграм МО МВД России «Усть-Илимский».Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб. Место аварии. Фото: официальный аккаунт в Инстаграм МО МВД России «Усть-Илимский».
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Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись на промышленной трассе в 9 километрах от города Усть-Илимска в Иркутской области. В результате аварии один человек погиб.

Накануне, 14 декабря около 10.00 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Iveco» двигался по скольской дороге с превышением скорости. Не справившись с управлением, он врезался в фургон «Nissan».

- От полученных травм 60-летний мужчина, находившийся за рулем «Iveco» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Водитель «Nissan» не пострадал.

Сотрудники ДПС изучают место происшествия и устанавливают все детали аварии.

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