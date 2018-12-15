2018-12-15T12:04:06+03:00
Общество

Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб

60-летний мужчина за рулем «Iveco» превысил скорость и не справился с управлением
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб. Место аварии. Фото: официальный аккаунт в Инстаграм МО МВД России «Усть-Илимский».Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб. Место аварии. Фото: официальный аккаунт в Инстаграм МО МВД России «Усть-Илимский».
Изменить размер текста:

Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись на промышленной трассе в 9 километрах от города Усть-Илимска в Иркутской области. В результате аварии один человек погиб.

Накануне, 14 декабря около 10.00 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Iveco» двигался по скольской дороге с превышением скорости. Не справившись с управлением, он врезался в фургон «Nissan».

- От полученных травм 60-летний мужчина, находившийся за рулем «Iveco» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Водитель «Nissan» не пострадал.

Сотрудники ДПС изучают место происшествия и устанавливают все детали аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске появилось в сети. Очевидцы происшествия делятся видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске [видео],[фото]. Подробнее.

ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»: 4 автомобиля попали в аварию, 6 человек доставлены в больницу, среди них один ребенок. Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» восстановлено. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына