2018-12-15T11:08:33+03:00
Общество

Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске появилось в сети

Очевидцы происшествия делятся видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске [видео],[фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске появилось в сети.Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске появилось в сети.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутске пожарные выясняют причины происшествия на автомобильном рынке «Знаменский» в Иркутске. Накануне утром 15 декабря пожар произошел в одном из складских помещений. Здание предназначалось для хранения автомобильных покрышек.

Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске.Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске. Прислано очевидцами.Дмитрий ЗАНДАНОВ

По тревоге были подняты две пожарные бригады. Спасатели тушили огонь на площади около 100 кв.м. Несмотря на все усилия, строение полностью выгорело.

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Со склада удалось вынести 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, - При пожаре никто не пострадал.

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На месте происшествия работают инспекторы пожарного надзора, они устанавливают возможные причины случившегося. Очевидцы предоставили видео с пожара на рынке «Знаменский». Напомним, что ранее Арбитражный суд Иркутской области признал законным решение городской мэрии о сносе самовольных построек. Было установленно, что павильоны были установлены в рекреационной зоне реки Ушаковка. Отходы с рынка загрязняли охраняемую территорию.

Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске.Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске. Прислано очевидцами.Дмитрий ЗАНДАНОВ

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