Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске появилось в сети

В Иркутске пожарные выясняют причины происшествия на автомобильном рынке «Знаменский» в Иркутске. Накануне утром 15 декабря пожар произошел в одном из складских помещений. Здание предназначалось для хранения автомобильных покрышек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/682385" frameborder="0"></iframe> Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске.Видео пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске. Прислано очевидцами.Дмитрий ЗАНДАНОВ

По тревоге были подняты две пожарные бригады. Спасатели тушили огонь на площади около 100 кв.м. Несмотря на все усилия, строение полностью выгорело.

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Со склада удалось вынести 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, - При пожаре никто не пострадал.

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На месте происшествия работают инспекторы пожарного надзора, они устанавливают возможные причины случившегося. Очевидцы предоставили видео с пожара на рынке «Знаменский». Напомним, что ранее Арбитражный суд Иркутской области признал законным решение городской мэрии о сносе самовольных построек. Было установленно, что павильоны были установлены в рекреационной зоне реки Ушаковка. Отходы с рынка загрязняли охраняемую территорию.