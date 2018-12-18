За две недели декабря в Иркутске зафиксировано 64 ДТП

18 Дек. 05:13 2018-12-18T09:31:00+03:00

Изменить размер текста: A A

81 человек пострадал в ДТП в Иркутске и пригороде с начала декабря. Среди них 9 детей. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 64 аварии за две недели первого зимнего месяца.

- Накануне в результате наезда иномарки скончался 45-летний мужчина, переходивший проезжую часть на участке автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский» в районе 34 километра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Всего в дорожных авариях в результате столкновений, съездов с дороги и наездов на препятствия повреждено 92 автомашины.

Чаще всего причинами ДТП становятся очень высокая скорость движения, все варианты нарушения правил дорожного движения, от лихих маневров до несоблюдения дистанции.

- Пешеходы, ставшие участниками аварий, как правило переходили проезжую часть за границами пешеходных переходов, выходили или выбегали на нее из-за стоящего автомобиля или иного препятствия, ограничивающего обзор, - отмечают полицейские. - Заканчивается это всегда плохо. К сожалению, автомобиль мгновенно затормозить не в состоянии. Необходимо убедиться, что водители машин видят вас и тогда переход дороги становится безопасным.