Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области
По решению мирового судью в Усольском районе Иркутской области уничтожили технику, изъятую из подпольного казино. При помощи экскаватора игровые аппараты перемололи, превратив в груду хлама.
- Оборудование было уничтожено для того, чтобы избежать его повторного использования, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Среди них 45 игровых автоматов, 42 системных блока, 7 электронных устройств и 26 карт гостя.
Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Самого владельца казино также привлекли к ответственности. Его осудили за организацию незаконной игорной деятельности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вывоз мусора в Иркутске и Братске: как и сколько будут платить по нормативам. В Иркутской области выбрали расчет стоимости вывоза мусора, исходя из площади жилья, а не количества прописанных в квартире. Подробнее.
«Быстро вышла отсюда, хамка!»: студентка вуза Иркутска подралась с вахтершей.
Все случилось из-за того, что девушка забыла пропускную карту. Подробнее.