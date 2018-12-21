СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-21T15:36:10+03:00

Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Их изъяли в подпольном казино

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По решению мирового судью в Усольском районе Иркутской области уничтожили технику, изъятую из подпольного казино. При помощи экскаватора игровые аппараты перемололи, превратив в груду хлама.

- Оборудование было уничтожено для того, чтобы избежать его повторного использования, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Среди них 45 игровых автоматов, 42 системных блока, 7 электронных устройств и 26 карт гостя.

Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Самого владельца казино также привлекли к ответственности. Его осудили за организацию незаконной игорной деятельности.

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