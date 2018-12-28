2018-12-28T09:15:24+03:00
Общество

В Иркутской области жена оклеветала мужа в попытке убийства

Она дала заведомо ложные показания
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутской области жена оклеветала мужа в попытке убийства.В Иркутской области жена оклеветала мужа в попытке убийства.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Свирска оказалась на скамье подсудимых за ложный донос на мужа. Женщина обвинила супруга в том, что он напал на нее с ножом.

В полицию города Свирск обратилась женщина, она рассказала сыщикам, что ее пытался зарезать муж. Полицейские, расследуя дело о домашнем насилии, выяснили, что супруг невиновен и не нападал на жену. Она дала заведомо ложные показания.

- В ходе заседания женщина признала свою вину и расскаялась в содеяном, - сообщили в пресс-службе Черемховского городского суда.

Судья принял решение закрыть дело в связи с раскаянием. Ее освободили от уголовной ответственности.

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