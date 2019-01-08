2019-01-08T09:05:54+03:00
Общество

Умер Александр Павлович Потехин, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук

Гражданская панихида по Александру Павловичу Потехину состоится 10 января в 13 часов в здании Института солнечно-земной физики СО РАН
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Умер Александр Павлович Потехин, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.Умер Александр Павлович Потехин, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.
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Большую потерю понесла отечественная наука. Седьмого января 2019 года, после тяжелой и продолжительной болезни умер Александр Павлович Потехин - известный ученый-физик, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Гражданская панихида состоится 10 января в 13 часов в здании Института солнечно-земной физики СО РАН по адресу: г.Иркутск, ул.Лермонтова,126 А.

Александр Павлович Потехин - руководитель научного направления по радиофизике Института солнечно-земной физики СО РАН был известен всему миру как талантливый радиофизик, крупный специалист в области физики атмосферы и ионосферы, радиофизики, методов диагностики околоземного пространства.

Потехин Александр Павлович

(23.02.1951 – 07.01.2019)

Александр Павлович Потехин родился 23 февраля 1951 года в поселке Карымское Читинской области, в учительской семье. Со школьных лет он интересовался физикой. Закончив физический факультет Иркутского госуниверситета, он работал в НИИ прикладной физики ИГУ, а с 1976 года - в СибИЗМИР (с 1992 г. - Институт Солнечно-Земной физики СО РАН). Доктор наук, член-корреспондент РАН, в 2010 г. был избран директором ИСЗФ СО РАН и возглавлял его до 2017 года.

Под руководством Александра Павловича Потехина был создан Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР) - единственный в России и входящий в мировую сеть (10 обсерваторий) радаров. ИРНР – один из наиболее информативных средств исследования верхней атмосферы, с помощью которого развернуты регулярные исследования параметров ионосферной плазмы. Александр Павлович внес большой вклад в организацию ведущего в стране радиофизического комплекса зондирования ионосферы на базе ИРНР и сети ионозондов наклонного и вертикального зондирования. Им получены важные результаты в теории волноводного распространения ВЧ радиоволн и рассеяния СВЧ радиоволн в ионосфере. На ИРНР им организованы важные для практики работы по радиолокационному контролю космических аппаратов и «космического мусора».

За свои заслуги Александр Павлович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.), юбилейной медалью «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978 г.), почетной грамотой РАН и профсоюза работников РАН (1999 г.), почетной грамотой Губернатора Иркутской области (2010 г.), почетной грамотой мэра города Иркутска (2003 г.). В 1999 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН».

Уход из жизни Александра Павловича Потехина – большая утрата для для всей российской науки.

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