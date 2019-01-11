Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области
Деятельность двух подпольных казино приостановили в Иркутской области. Полицейские при обыске помещений, где проводились незаконные азартные игры, изъяли несколько единиц игрового оборудования.
В СУ СК России по Иркутской области рассказали подробности.
- На улице Терешковой в городе Тайшет было обнаружено игорное заведение. При обыске были изъяты деньги и несколько единиц техники. На организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело по статье незаконная организация азартных игр.
Аналогичный случай произошел в Братске, там так же был обнаружен и закрыт подпольный игровой салон. Ведется расследование, сыщики устанавливают все детали произошедшего.
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