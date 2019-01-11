2019-01-11T11:27:49+03:00
Общество

Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области.Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области.Фото: Юрий СОКОЛОВ
Изменить размер текста:

Деятельность двух подпольных казино приостановили в Иркутской области. Полицейские при обыске помещений, где проводились незаконные азартные игры, изъяли несколько единиц игрового оборудования.

В СУ СК России по Иркутской области рассказали подробности.

- На улице Терешковой в городе Тайшет было обнаружено игорное заведение. При обыске были изъяты деньги и несколько единиц техники. На организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело по статье незаконная организация азартных игр.

Аналогичный случай произошел в Братске, там так же был обнаружен и закрыт подпольный игровой салон. Ведется расследование, сыщики устанавливают все детали произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку. Мужчина обиделся на то, что старушка хотела продать квартиру, а не оставить в наследство своим внукам. Подробнее.

«Смотри, как раньше катались»: 65-летний мужчина признался в дрифте у памятника Александру III в Иркутске. Иркутянин взял на себя ответственность за лихачество на пешеходном тротуаре. Однако, полицейские не верят ему, полагая, что он выгораживает сына своего приятеля. Подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капитала
Перед праздником Крещенье 2019 в Иркутске проверят качество воды в иорданях
Биатлонистка из Бурятии Елизавета Каплина попала в сборную России
ТПП ВС оказывает поддержку предприятиям в рамках федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!»
Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times»
За невыплату зарплаты на директора строительной фирмы из Ангарска возбуждено уголовное дело
Россельхознадзор Иркутской области: опасная для человека муха привезена в Россию с импортными фруктами
День заповедников и нацпарков в Иркутске отметят мастер-классом и фотовыставкой
Планетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и Луны
Рождественские колядки споют в краеведческом музее Иркутска
Не удержали преимущество: «Байкал-Энергия» на своем поле проиграла «Кузбассу»
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске пройдут с 12 по 13 января
Прогноз погоды в Иркутске: 11 января в городе -11 градусов, ветер
Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку
ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске
На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»
Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком
Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада