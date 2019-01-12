СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-12T14:59:51+03:00

Смертельное ДТП в Бурятии: автомобиль слетел с моста в Закаменском районе.

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11 января около 14:00 очевидцы сообщили в полицию о том, что на ледовом покрытии реки Джида находится перевернутый автомобиль.

- По предварительной информации, 38-летний водитель автомашины Toyota Corolla Spacio, следуя со стороны города Закаменск в направлении села Дутулур, при проезде мостового сооружения, не справился с управлением и совершил съезд с моста в реку Джида, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

В результате ДТП водитель авто скончался от полученных травм на месте. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что в настоящее время на данном мосту ведутся капитальные ремонтные работы. Около сооружения имеются предупреждающие знаки и ограждения.

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