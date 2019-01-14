Самолет Иркутск-Москва экстренно сел в Перми: стало плохо пассажиру

СЕГОДНЯ 04:00 2019-01-14T04:39:50+03:00

Полет продолжился, после того как его забрали медики

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В аэропорту города Пермь сегодня ночью экстренно приземлился Boeing 737, выполнявший рейс Иркутск-Москва. Причиной вынужденной посадки стало самочувствие одного из пассажиров на борту самолета.

- У него началось желудочное кровотечение, - сообщают наши коллеги из «КП-Пермь». - После того, как пострадавший был передан медикам, полет продолжился.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц Перми. Самолет продолжил полет и прибыл в Москву в два часа ночи по иркутскому времени.

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