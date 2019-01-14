СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-14T16:18:33+03:00

Водителя автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске, на год лишили прав за оставление места ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Иркутске полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах аварии на улице Карла Либкнехта. Собранных инспекторами ГИБДД улик хватило, чтобы суд признал шофера виновным в оставлении места ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали подробности.

- По решению суда 42-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса №80, лишен водительских прав сроком на 1 год.

Кроме этого продолжается доследственная проверка, по результатам которой, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, водитель маршрутки не заметив, как пожилая женщина пытается пройти в салон и тронулся с места. Неудержавшись, она упала на асфальт, после чего задние колеса автобуса №80 переехали 86-летнюю пенсионерку. С открытыми переломами обеих ног, ее доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшей как критическое и не дают никаких гарантий выздоравления.

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