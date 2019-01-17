Полиция задержала поджигателей лифта в Усть-Илимске: ими оказались двое подростков

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-17T13:41:33+03:00

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В Усть-Илимске продолжается расследование причин пожара в одном из девятиэтажных домов. Полицейские задержали двух подозреваемых, школьников 14-ти и 16-ти лет.

Напомним, сообщение о пожаре в доме по улице Мира, поступило в пожарную службу Усть-Илимска 14 января. Охваченный огнем лифт застрял между 5-м и 7-м этажами. Спасатели при помощи дыхательных масок эвакуировали 8 человек, которые не могли покинуть квартиры из-за сильного едкого дыма. На допросе подростки рассказали следователям, что сделали это из мести. Они хотели навредить своему знакомому, который живет в этом подъезде. Прежде чем отправить лифт наверх, молодые люди поставили в него коробку набитую газетами и подожгли ее. К счастью, детская шалось не привела к трагедии. Никто не пострадал.

- Собранные материалы переданы в МЧС для принятия правого решения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Школьникам грозит лишение свободы до 5 лет.

Сыщики продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Они предполагают, что малолетние хулиганы могут быть причастны к поджогу мусоропровода, который также произошел в этом подъезде несколькими днями ранее.