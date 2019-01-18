2019-01-18T09:50:19+03:00
Происшествия

Бомж угнал инвалидную коляску у жителя Иркутска

Его осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Бомж угнал инвалидную коляску у жителя ИркутскаБомж угнал инвалидную коляску у жителя ИркутскаФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Иркутске завершилось рассмотрение необычного уголовного дела. 29-летний уроженец Забайкальского края похитил инвалидное кресло в одной из городских больниц. В пресс-службе Кировского районного суда сообщили подробности.

- 29-летний уроженец Забайкальского края обратился за медицинской помощью в одну из больниц Иркутска. Зайдя в туалет, он обнаружил инвалидное кресло и пользуясь отсутствием свидетелей, сел в коляску и на ней покинул здание, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Полицейским удалось установить и задержать его.

Сыщики выяснили, что ранее судимый безработный молодой человек не имеет постоянного места жительства в Иркутске. Он полностью признал свою вину. Рассмотрев дело в особом порядке, суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Похищенную коляску вернули владельцу.

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