2019-01-19T09:03:19+03:00
Авто

ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком

Также пострадал 8-летний ребенок
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб при столкновении с грузовиком. Фото: группа "ДТП 38RUS".ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб при столкновении с грузовиком. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Крупное ДТП произошло поздним вечером, 18 января на 9-м километре объездной дороги Иркутска. 60-летний водитель Mitsubishi Lancer, который направлялся из Шелехова в сторону Анграска, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAN FT XF 105.

- Водитель седана от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, пострадали два пассажира, находившихся в салоне Mitsubishi Lancer: 8-летний мальчик и 57-летняя женщина. С различными травмами их отвезли в больницу.

Что касается водителя грузовика, то он не пострадал. Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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