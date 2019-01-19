ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком
Крупное ДТП произошло поздним вечером, 18 января на 9-м километре объездной дороги Иркутска. 60-летний водитель Mitsubishi Lancer, который направлялся из Шелехова в сторону Анграска, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAN FT XF 105.
- Водитель седана от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, пострадали два пассажира, находившихся в салоне Mitsubishi Lancer: 8-летний мальчик и 57-летняя женщина. С различными травмами их отвезли в больницу.
Что касается водителя грузовика, то он не пострадал. Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.
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