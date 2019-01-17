2019-01-17T14:26:44+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске

Четвероклассника доставили в больницу [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске.ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Братске инспекторы ДПС расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадал 11-летний ребенок. Мальчик попал под колеса «Honda Fit Aria», когда переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске.В результате аварии, ребенок с травмой живота был доставлен в больницу. Видео: группа ДТП в Братске.Предоставлено "КП"

Полицейские установили, что ДТП произошло на улице Гагарина сегодня утром 17 января около 9.00. Водитель иномарки «Honda Fit Aria», 44-летняя женщина сбила ученика 4-го класса, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате аварии, ребенок с травмой живота был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Инспекторы ДПС изучают место происшествия и устанавливают причины случившегося.

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