СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-17T14:26:44+03:00

ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Братске инспекторы ДПС расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадал 11-летний ребенок. Мальчик попал под колеса «Honda Fit Aria», когда переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686785" frameborder="0"></iframe> ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске.В результате аварии, ребенок с травмой живота был доставлен в больницу. Видео: группа ДТП в Братске.Предоставлено "КП"

Полицейские установили, что ДТП произошло на улице Гагарина сегодня утром 17 января около 9.00. Водитель иномарки «Honda Fit Aria», 44-летняя женщина сбила ученика 4-го класса, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате аварии, ребенок с травмой живота был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Инспекторы ДПС изучают место происшествия и устанавливают причины случившегося.

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