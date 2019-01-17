ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске
В Братске инспекторы ДПС расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадал 11-летний ребенок. Мальчик попал под колеса «Honda Fit Aria», когда переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.
ДТП в Иркутской области: 11-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Братске.В результате аварии, ребенок с травмой живота был доставлен в больницу. Видео: группа ДТП в Братске.Предоставлено "КП"
Полицейские установили, что ДТП произошло на улице Гагарина сегодня утром 17 января около 9.00. Водитель иномарки «Honda Fit Aria», 44-летняя женщина сбила ученика 4-го класса, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
- В результате аварии, ребенок с травмой живота был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.
Инспекторы ДПС изучают место происшествия и устанавливают причины случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина. По предварительной версии она уснула с не потушенной сигаретой. Подробнее.
ДТП в Иркутской области: вахтовый автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб. Инспекторы ГИБДД выясняют причины аварии. Подробнее.