2019-01-16T11:55:11+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутской области: вахтовый автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб

Инспекторы ГИБДД выясняют причины аварии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутской области: вахтовый автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб. Фото: место аварии. Официальная страница межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» в «Instagram».ДТП в Иркутской области: вахтовый автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб. Фото: место аварии. Официальная страница межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» в «Instagram».
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В Усть-Илимском районе произошло столкновение вахтового автобуса с грузовиком «МАЗ» перевозившим лесоматериалы. Это случилось на 114 км Каталанского зимника. В результате ДТП погиб один человек.

Сегодня днем 15 января около 12.00 68-летний водитель вахтового автобуса, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с полуприцепом грузовика «МАЗ». По предварительной информации автобус был пустым.

- Пожилой шофер от удара погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Место происшествия изучают инспекторы ГИБДД.

Кабина вахтового автобуса после ДТП. Фото: Официальная страница межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» в «Instagram».

Кабина вахтового автобуса после ДТП. Фото: Официальная страница межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» в «Instagram».

Полицейские выясняют все детали случившегося. Проводится доследственная проверка.

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