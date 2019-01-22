Пассажиры с задержанного рейса Иркутск-Пхукет благополучно улетели в Таиланд на другом самолете

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-22T17:17:07+03:00

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Пассажиры рейса Иркутск-Пхукет, который был задержан ранним утром, 22 января из-за поломки двигателя Боинга 777, благополучно вылетели в пункт назначения. Об этом сообщили в справочной иркутского аэропорта.

- Как и планировалось, за ними прилетел другой борт, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе иркутского аэропорта. – Что касается лайнера, который сломался утром, то он пока он будет находится у нас. Сейчас его ремонтируют.

Напомним, сразу после утреннего ЧП, «Комсомолке» удалось связаться с одной из пассажирок этого рейса. Иркутянка Дарья Костырина, которая вылетала в Таиланд в отпуск, рассказала, что услышала странный стук в двигателе Боинга, когда он стал разгонятся по взлетной полосе. После этого лайнер медленно затормозил и командир экипажа сообщил, что вылет задержится из-за технической неисправности.

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