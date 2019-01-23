2019-01-23T10:00:56+03:00
Общество

Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей

Суд удовлетворил иск местной администрации
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей.Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Для строительства автосервиса житель Ангарска срубил 23 дерева и 9 кустарников. Взамен он договорился с местной администрацией о том, что компенсирует ущерб природе. Однако в мэрии так и не дождались денег от предпринимателя.

Ангарчанин задолжал городским властям 415 тысяч рублей. Именно во столько ему обошлась вырубка 23 деревьев и 9 кустарников, которые он пообещал компенсировать, о чем и заключил договор. Просрочив выплату денег, мужчина перестал выходить на связь с чиновниками и игнорировал все вопросы.

- На заседании он заявил, что полагал возместить ущерб в натуральном виде, то есть самостоятельно высадить новые деревья, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Но в договоре была указана только денежная форма компенсации.

По решению суда с местного жителя взыскали не только сам долг, но и проценты за просрочку. Всего 422 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое пьяных мужчин ограбили квартиру в Ангарске с помощью бревна. Они похитили телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. Подробнее.

Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире. Из-за шквалистого ветра, огонь в считанные минуты охватил деревянное здание. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы
Более 200 мест выхода на лед перекрыли в Иркутской области
Крыши Иркутска начали очищать от снега и наледи
Братчанин Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея России
Незаконный пункт приема древесины закрыли в Иркутской области
Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Иркутске 10 февраля
Чемпионат СФО по настольному теннису: у спортсменов Иркутской области золото и бронза
Пассажиры с задержанного рейса Иркутск-Пхукет благополучно улетели в Таиланд на другом самолете
Прогноз погоды в Иркутске: 23 января в городе -6, снег
Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП
От айфона до корма для животных: в Иркутске за серию краж осужден вор-рецидивист
«Ростелеком» совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири будет вести работу по переходу предприятий региона к цифровой экономике
Сергей Сокол: Жители прибайкальской территории находятся в сложной ситуации
Стартовал прием документов от кандидатов в депутаты Молодежного парламента при ЗакСобрании Иркутской области
СК проверит причины неисправности самолета рейса «Иркутск-Пхукет»
МЧС предупреждает: в Иркутской области 23 января ожидается усиление ветра и метели
Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире
Двое пьяных мужчин ограбили квартиру в Ангарске с помощью бревна
Иркутянин покорил самый высокий вулкан Антарктиды
На закрытом пункте приема древесины изъяли 1278 кубометров леса в Иркутской области
38 ледовых переправ открыли в Иркутской области