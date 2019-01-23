Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-23T10:00:56+03:00

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Для строительства автосервиса житель Ангарска срубил 23 дерева и 9 кустарников. Взамен он договорился с местной администрацией о том, что компенсирует ущерб природе. Однако в мэрии так и не дождались денег от предпринимателя.

Ангарчанин задолжал городским властям 415 тысяч рублей. Именно во столько ему обошлась вырубка 23 деревьев и 9 кустарников, которые он пообещал компенсировать, о чем и заключил договор. Просрочив выплату денег, мужчина перестал выходить на связь с чиновниками и игнорировал все вопросы.

- На заседании он заявил, что полагал возместить ущерб в натуральном виде, то есть самостоятельно высадить новые деревья, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Но в договоре была указана только денежная форма компенсации.

По решению суда с местного жителя взыскали не только сам долг, но и проценты за просрочку. Всего 422 тысячи рублей.

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