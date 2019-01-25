2019-01-25T10:40:06+03:00
Происшествия

27 организаций эвакуировали в Иркутской области из-за ложного минирования

Ни одно из сообщений не подтвердилось
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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27 организаций эвакуировали в Иркутской области из-за сообщений о ложном минировании. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.27 организаций эвакуировали в Иркутской области из-за сообщений о ложном минировании. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области прошла волна массовых эвакуаций. В 27 организаций региона поступили письма с предупреждениями о минировании. По тревоге эвакуировали 11 больниц и поликлиник, а также 10 школ и других учреждений. После проверки зданий, все организации вернулись к привычному режиму работы. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

После того, как здания были исследованы саперами, пациенты больниц и врачи вернулись на свои места. Учеников, чьи школы попали под подозрение, отпустили домой.

- Из-за ложных сообщений также были эвакуированы агентство по туризму, министерство по молодежной политике и контрольно-счетной палаты, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Всего письма получили 27 организаций.

Ситуация с предупреждениями о минировании остается на контроле регионального правительства.

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