СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-25T15:03:16+03:00

Рейд безопасности: в Иркутске проходит проверка домов с газовыми плитами. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

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Профилактический рейд по домам с газовым оборудованием проходят в Октябрьском округе Иркутска. Жильцам напомнили правила обращения с приборами и раздали памятки.

Всего в Иркутске 475 многоквартирных домов, в которых используется бытовой газ. Из них 126 находятся в Октябрьском округе города.

- По закону подобные проверки проводятся раз в год, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Специалисты проверяют целостность газовой сети и заменяют устаревшие трубы газопровода.

Иркутянам напомнили технику безопасности и правила пользования газовыми плитами. А при малейшей неисправности вызывать экстренные службы.

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