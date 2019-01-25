Рейд безопасности: в Иркутске проходит проверка домов с газовыми плитами
Профилактический рейд по домам с газовым оборудованием проходят в Октябрьском округе Иркутска. Жильцам напомнили правила обращения с приборами и раздали памятки.
Всего в Иркутске 475 многоквартирных домов, в которых используется бытовой газ. Из них 126 находятся в Октябрьском округе города.
- По закону подобные проверки проводятся раз в год, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Специалисты проверяют целостность газовой сети и заменяют устаревшие трубы газопровода.
Иркутянам напомнили технику безопасности и правила пользования газовыми плитами. А при малейшей неисправности вызывать экстренные службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение по улицам Киевская и Грязнова в Иркутске временно закроют 26 января. С 8.00 до 20.00 там пройдут аварийные работы. Подробнее.
В 2020 году в Иркутске появится «Александровский сад». Иркутяне обсудили проекты обустройства бульвара Гагарина. Подробнее.