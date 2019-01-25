2019-01-25T12:25:20+03:00
Общество

Движение по улицам Киевская и Грязнова в Иркутске временно закроют 26 января

С 8.00 до 20.00 там пройдут аварийные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение по улицам Киевская и Грязнова в Иркутске временно закроют 26 января.Движение по улицам Киевская и Грязнова в Иркутске временно закроют 26 января.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на один день ограничат движение по участкам улиц Киевская и Грязнова.

- с 8.00 до 20.00 будет закрыто движение от улицы Дзержинского до Пионерского переулка по улице Киевская, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – В это же время аналогичный запрет будет действовать от улицы Дзержинского до Пионерского переулка по улице Грязнова.

Причиной временных неудобств стане аварийные ремонтные работы на теплотрассе.

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