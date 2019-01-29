СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-29T09:15:36+03:00

Увидел в Интернете: в Иркутске вор сдался после того, как узнал о розыске из соцсетей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В полицию Иркутска обратилась местная жительница, она рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Женщина поведала сыщикам, что отдыхала в одном из ресторанов города, когда неизвестный похитил ее сумочку, в которой хранилось 17 тысяч рублей.

Мужчина, похитивший деньги скрылся в неизвестном направлении, но не учел, что его лицо запечатлели камеры видеонаблюдения. Эти кадры изъяли полицейские и объявили вора в розыск. Узнав из Интернета о том, что его ищут, он добровольно сдался сыщикам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/688744" frameborder="0"></iframe> Увидел в Интернете: в Иркутске вор сдался после того, как узнал о розыске из соцсетей.ГУ МВД по Иркутской области

- Увидел себя в «Instagram», раскаиваюсь, - рассказывает задержанный похититель сумочки.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что вор уже пообещал вернуть украденные у иркутянки деньги.

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