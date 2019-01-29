СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-29T12:57:52+03:00

Более 4 миллионов рублей присвоила бухгалтер фирмы из Братска. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Она три года подделывала электронные чеки

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В Братске завершилось расследование махинаций экс - бухгалтера одной из местных организаций. Используя свое служебное положение и доступ к финансовым документам фирмы, женщина похитила более 4 миллионов рублей.

Сыщики установили, что она имела допуск к электронным сделкам, которые подтверждались цифровой подписью. Три года ей удавалось скрывать свою аферу.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Расследование осложнялось большим количеством финансовых отчетов, необходимых для сбора улик.

В ведомстве уточнили, что имеющихся доказательств, достаточно для утверждения обвинительного заключения. Вскоре дело будет передано в суд.

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