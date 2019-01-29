Более 4 миллионов рублей присвоила бухгалтер фирмы из Братска
В Братске завершилось расследование махинаций экс - бухгалтера одной из местных организаций. Используя свое служебное положение и доступ к финансовым документам фирмы, женщина похитила более 4 миллионов рублей.
Сыщики установили, что она имела допуск к электронным сделкам, которые подтверждались цифровой подписью. Три года ей удавалось скрывать свою аферу.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Расследование осложнялось большим количеством финансовых отчетов, необходимых для сбора улик.
В ведомстве уточнили, что имеющихся доказательств, достаточно для утверждения обвинительного заключения. Вскоре дело будет передано в суд.
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