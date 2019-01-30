СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-30T14:09:06+03:00

Водителя с поддельными правами задержали в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Также у 28-летнего иркутянина нашли наркотики

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На контрольном посту «Рубеж» в Слюдянском районе был остановлен автомобиль «Lexus». 28-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки на просьбу предъявить документы, показал поддельные водительские права.

Молодой человек рассказал сыщикам, что фальшивые документы он купил. К его разочарованию, подделка обнаружилась уже при первой же проверке.

- Во время досмотра, в карманах брюк жителя Иркутска обнаружили и изъяли бумажный сверток с растительным веществом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество.

Возбуждены два уголовных дела по статьям перевозка наркотиков и использование подложного документа. Сыщики выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU