2019-01-31T07:35:28+03:00
Происшествия

Банду, обналичившую более 600 миллионов рублей, осудили в Иркутске

Около 100 миллионов рублей выведено за рубеж
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Банду, обналичившую более 600 миллионов рублей, осудили в Иркутске.Банду, обналичившую более 600 миллионов рублей, осудили в Иркутске.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Иркутске огласили приговор банде, которая обналичивала и перевозила деньги, в том числе и заграницу. Следователям потребовалось около года, чтобы собрать все улики и провести множество экспертиз.

Чтобы задержать всех причастных к махинациям, полицейские и оперативники ФСБ одновременно нагрянули с обысками в 10 офисов и дома членов банды. Там были изъяты более 200 банковских карт, свыше 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

- Используя подставных лиц и организации, они обналичивали деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всего они провели через свои счета более 600 миллионов рублей. Из них около 100 миллионов вывели за России.

Лидер группы мошенников получил 5 лет лишения свободы условно, ему также предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Его подельников приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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