2019-02-04T09:32:54+03:00
Происшествия

В Иркутске грабителя задержали благодаря фото в соцсетях

Молодой человек похитил планшет в одном из местных торговых центров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске грабителя задержали благодаря фото в соцсетях.В Иркутске грабителя задержали благодаря фото в соцсетях.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Благодаря посту в социальных сетях в Иркутске задержали парня, который украл планшет в одном из торговых центров Октябрьского округа. Ориентировку, размещенную в «Instagram», увидела знакомая похитителя. Девушка сообщила об этом в полицию.

- Им оказался 21-летний местный студент, он уже признал свою вину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Молодой человек рассказал, что также видел посты о розыске в соцсетях. Испугавшись, он решил избавиться от гаджета и выбросил его в реку Ангара.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время расследования сыщики отпустили парня под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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