«Лыжня России-2019» в Иркутске: регистрация участников пройдет с 6 по 8 февраля
Любители активного отдыха и спорта смогут лично зарегистрироваться для участия в XXXVII открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».
- Подать заявку можно будет с 6 по 8 февраля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Стойка регистрации будет открыта в торговом комплексе 130-го квартала.
Само спортивное мероприятие состоится на лыжной базе в поселке Молодежный Иркутского района. Ранее стало известно, что из-за сильных холодов было принято решение перенести гонку с 9 февраля на 17 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU