СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-05T15:27:05+03:00

«Лыжня России-2019» в Иркутске: регистрация участников пройдет с 6 по 8 февраля. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Из-за сильных морозов гонку перенесли с 9 на 17 февраля

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Любители активного отдыха и спорта смогут лично зарегистрироваться для участия в XXXVII открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».

- Подать заявку можно будет с 6 по 8 февраля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Стойка регистрации будет открыта в торговом комплексе 130-го квартала.

Само спортивное мероприятие состоится на лыжной базе в поселке Молодежный Иркутского района. Ранее стало известно, что из-за сильных холодов было принято решение перенести гонку с 9 февраля на 17 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU