Чемпионат России по самбо: бронзу завоевал иркутянин

СЕГОДНЯ 04:42 2019-03-11T04:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутский спортсмен Боходир Бокиев вернулся с чемпионата России по самбо с бронзовой медалью. Ее он завоевал на соревнованиях в Казани.

- Боходир выступал в весовой категории до 62 кг в боевом самбо, то есть в той его самой зрелищной разновидности, которая когда-то разрабатывалась для силовых структур, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Надо отметить, что Боходир показывает завидное постоянство в спорте. Это уже четвертая бронзовая медаль с чемпионатов страны у иркутянина. На третьи места пьедестала чемпионата страны он поднимался в 2012, 2014 и 2018 годах. Бокиев - постоянный участник сборных России по боевому самбо.

Читайте также:

Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне

Универсиада 2019: форвард «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов завоевал золото в составе сборной России

ИСТОЧНИК KP.RU