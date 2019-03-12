2019-03-12T14:12:00+03:00
Общество

Подростка, сбежавшего из интерната в Киренске, нашли в 28 километрах от города

Ребенка, шедшего вдоль трассы, заметил местный житель
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Подростка, сбежавшего из интерната в Киренске, нашли в 28 километрах от города.Подростка, сбежавшего из интерната в Киренске, нашли в 28 километрах от города.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию Киренска позвонили воспитатели местной коррекционной школы-интерната. Обеспокоенные педагоги рассказали, что в один из учеников 8 класса сбежал с занятий. Подросток отпросился сходить в магазин, якобы за тетрадками и ручками, но к началу уроков так и не вернулся.

Учителя забили тревогу, ведь юноше некуда было идти. Ни в городе, ни в районе у парня не было родственников.

- Его заметил местный житель на одной из трасс в 28 километрах от Киренска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель отвез подростка в отдел полиции.

С беглецом уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Им предстоит выяснить причины, по которым восьмиклассник решил уйти из интерната.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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