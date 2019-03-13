2019-03-13T09:48:49+03:00
Общество

Пропала без вести: в Иркутской области ищут 17-летнюю девушку

Полицейские в Бохане разыскивают без вести пропавшую девушку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропала без вести: в Иркутской области ищут 17-летнюю девушку.Пропала без вести: в Иркутской области ищут 17-летнюю девушку.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Внимание, поиск! Полицейские и волонтеры ищут 17-летнюю Полину Горохову из поселка Бохан. По словам, матери, подросток ушла из дома днем 2 марта и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы исчезнувшей девушки: на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худая, серые глаза, короткие русые волосы. Полина была одета в темно-зеленый пуховик, вязаную темно-зеленую шапку, черные брюки и черные сапоги.

Сыщики полагают, что подросток могла уехать в Иркутск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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