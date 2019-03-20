2019-03-20T03:56:32+03:00
Звезды

Выставка современных бурятских художников откроется в Иркутске 20 марта

Экспозиция носит название «Минии нютаг»
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины Валентины Ажуновой. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеемФрагмент картины Валентины Ажуновой. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем
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«Минии нютаг» или «Моя Родина». Выставка с таким названием откроется в Иркутске сегодня, 20 марта. В экспозиции – работы современных бурятских художников из трех российских регионов: Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

- В истоках творчества художников и мотивах некоторых работ прослеживаются шаманские корни, традиции буддийского искусства, черты русской школы, а также своеобразный синтез традиций бурятского и европейского искусства, - рассказали «КП» в пресс-службе Иркутского художественного музея.

В Усадьбе Сукачева разместят живопись, декоративно-прикладное искусство, графику как известных мастеров, так и тех, чьи имена посетители музея откроют для себя впервые: Евгений Болсобоев, Карл Шулунов, Владислав Урбаханов, Анжелика Алсаткина, Валентина Ажунова, Марина Дагданова, Юрий Ермолаев.

Открытие вернисажа начнется в 16.00. В этот вечер вход для гостей музея свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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