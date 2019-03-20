Общегородской субботник пройдет в Иркутске 27 апреля

СЕГОДНЯ 06:49 2019-03-20T06:49:26+03:00

С 1 апреля стартует месячник по уборке города от мусора

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Жителей Иркутска приглашают навести чистоту в городе. С 1 апреля в Иркутске начнется месячник по уборке, благоустройству и озеленению областного центра. А завершится он общегородским субботником, который пройдет 27 апреля.

- В течение месяца приведут в порядок прибрежные зоны, места массового отдыха, парки, скверы, территории садоводств и гаражных кооперативов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Обрежут городские деревья и кустарники, на дорогах нанесут новую разметку и установят новые дорожные знаки. Отремонтируют и вымоют остановки.

Для иркутян, которые желают своими руками поучаствовать в наведении чистоты, городские власти уже закупили 130 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток. Весь собранный мусор вывезут на полигон. Для того, чтобы получить инвентарь и талоны на вывоз мусора, нужно обратиться в администрацию своего округа.

КОНКРЕТНО

Администрация Правобережного округа: ул. Марата, 14

Администрация Октябрьского округа: ул. Декабрьских Событий, 27

Администрация Свердловского округа ул. Терешковой, 24

Администрация Ленинского округа: ул. М. Говорова, 3

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ИСТОЧНИК KP.RU