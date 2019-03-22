2019-03-22T03:34:33+03:00
Спорт

Первенство Европы по пулевой стрельбе: Надежда Колода из Иркутска завоевала еще две медали

Соревнования проходят в Хорватии
Мария КНЯЗЕВА
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Надежда Колода из Иркутска завоевала еще две медали. Фото: Стрелковый союз РоссииНадежда Колода из Иркутска завоевала еще две медали. Фото: Стрелковый союз России
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Надежда Колода из Иркутска вернется с Первенства Европы по пулевой стрельбе из пневматического оружия с тремя медалями! Первую бронзу она завоевала пару дней назад в выступлениях смешанных команд. Она боролась за победу вместе с Андреем Чиликовым из Удмуртии.

- Еще одну медаль – золотую – Надежда Колода завоевала в командных соревнованиях, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Иркутянка выступала вместе с Яной Ениной из Бурятии и Анастасией Шадах из Белгородской области в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Третью награду – серебряную – наша спортсменка получила в личном упражнении. Тренируется Надежда у Галины Корзун. Еще один воспитанник заслуженного тренера России Артем Черноусов также в скором времени будет стрелять по мишеням на европейских соревнованиях. Турнир завершится 25 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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