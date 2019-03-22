2019-03-22T08:16:04+03:00
Общество

Пропала без вести: в Ангарске ищут 49-летнюю женщину

Наталья Батицкая ушла из дома 20 марта, с тех пор о ней ничего неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропала без вести: в Ангарске ищут 49-летнюю женщину.Пропала без вести: в Ангарске ищут 49-летнюю женщину.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Ангарске продолжаются поиски пропавшей Натальи Батицкой. 49-летняя ангарчанка ушла из дома в 94-ом квартале города 20 марта. С тех пор ее родные и близкие ничего не знают о ее судьбе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы пропавшей женщины: на вид 50-55 лет, рост 168, среднее телосложение, короткие русые волосы, носит очки в желтой оправе.

Наталья была одета в черную куртку до колена, белую вязаную шапку, темные джинсы, черные полуботинки. При ней также может быть черная дамская сумочка.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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Версия: двое подростков из Ангарска сбежали в Красноярск. По версии сыщиков, 16-летний Кирилл Стрижаков и 15-летняя Кристина Руднева, ушедшие из дома 16 марта, могли вместе отправиться в Красноярск. Подробности.

Мужчина получил 4 года условно за то, что потратил на оплату личных долгов деньги, которые он якобы просил на лечение сына. Ангарчанина, который просил 30 тысяч рублей на помощь малышу, разоблачила его жена. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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