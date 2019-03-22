СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-22T08:16:04+03:00

Пропала без вести: в Ангарске ищут 49-летнюю женщину. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наталья Батицкая ушла из дома 20 марта, с тех пор о ней ничего неизвестно

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В Ангарске продолжаются поиски пропавшей Натальи Батицкой. 49-летняя ангарчанка ушла из дома в 94-ом квартале города 20 марта. С тех пор ее родные и близкие ничего не знают о ее судьбе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы пропавшей женщины: на вид 50-55 лет, рост 168, среднее телосложение, короткие русые волосы, носит очки в желтой оправе.

Наталья была одета в черную куртку до колена, белую вязаную шапку, темные джинсы, черные полуботинки. При ней также может быть черная дамская сумочка.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU