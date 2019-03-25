СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-25T06:53:15+03:00

Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Смоленщине. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Иркутского района поступил звонок, перепуганная женщина рассказала, что горит ее дом в селе Смоленщина. Пламя охватило летнюю кухню, дощатая постройка вспыхнула мгновенно. По словам матери, внутри находился ее четырехлетней ребенок.

- Во время разбора завалов сгоревшего здания было обнаружено тело погибшего мальчика, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Женщина рассказала, что пожар начался на ее глазах, но помочь сыну она не могла.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за аварийной работы электроприбора.

Похожий случай произошел в поселке Юрты Тайшетского района. Соседи, увидев в ночном небе сильное зарево от полыхавшего частного дома на улице Сибирская, вызвали спасателей. После того, как пожар был потушен, среди завалов нашли тела трех мужчин. По одной из версий, причиной их гибели могла стать не потушенная сигарета.

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ИСТОЧНИК KP.RU