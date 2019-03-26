2019-03-26T04:53:09+03:00
Общество

В Иркутском районе 9 депутатов лишились полномочий

Они вовремя не отчитались о своих доходах
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутском районе 9 депутатов лишились полномочийВ Иркутском районе 9 депутатов лишились полномочийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутском районе девять депутатов лишились мандатов. Слуги народа нарушили антикоррупционное законодательство. Полномочия еще трех так же могут быть прекращены.

- Установлено, что двенадцатью депутатами своевременно не представлены сведения о доходах, расходах, обязательств имущественного характера на себя, супруга, несовершеннолетних детей за 2017 год, - сообщает Прокуратура Иркутского района.

По итогам проверок в Думы были направлены представления от Прокуратуры. Так, девять депутатов лишились полномочий досрочно. Еще три представления были отклонены, и ведомство обратилось в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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