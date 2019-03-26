В Иркутском районе 9 депутатов лишились полномочий
В Иркутском районе девять депутатов лишились мандатов. Слуги народа нарушили антикоррупционное законодательство. Полномочия еще трех так же могут быть прекращены.
- Установлено, что двенадцатью депутатами своевременно не представлены сведения о доходах, расходах, обязательств имущественного характера на себя, супруга, несовершеннолетних детей за 2017 год, - сообщает Прокуратура Иркутского района.
По итогам проверок в Думы были направлены представления от Прокуратуры. Так, девять депутатов лишились полномочий досрочно. Еще три представления были отклонены, и ведомство обратилось в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU