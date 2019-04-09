СЕГОДНЯ 03:29 2019-04-09T03:29:23+03:00

Первенство России по вольной борьбе: у иркутянина – бронзовая медаль. Фото: Министерство спорта Иркутской области

Юрий Иванов выступал в весе до 92 кг

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Первенство России по вольной борьбе среди юниоров завершилось накануне во Владикавказе. Уроженец Осинского района Юрий Иванов привез с соревнований бронзовую медаль.

- Юрий выступал в весовой категории до 92 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Он победил в трех схватках из четырех. В борьбе за бронзу, медаль он выиграл у спортсмена из республики Дагестан Гаджи Гамзатова.

Золото в этом весе у Алана Багаева, серебро - у Асланбека Сотиева, оба спортсмена из Северной Осетии. Еще одно третье место судьи присудили Марату Заникоеву из Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU