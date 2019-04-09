Первенство России по вольной борьбе: у иркутянина – бронзовая медаль
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров завершилось накануне во Владикавказе. Уроженец Осинского района Юрий Иванов привез с соревнований бронзовую медаль.
- Юрий выступал в весовой категории до 92 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Он победил в трех схватках из четырех. В борьбе за бронзу, медаль он выиграл у спортсмена из республики Дагестан Гаджи Гамзатова.
Золото в этом весе у Алана Багаева, серебро - у Асланбека Сотиева, оба спортсмена из Северной Осетии. Еще одно третье место судьи присудили Марату Заникоеву из Крыма.
Читайте также:
Полицейские Усть-Кута задержали угонщика автомобиля до того как об этом узнал владелец
Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман»
ИСТОЧНИК KP.RU