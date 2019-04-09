2019-04-09T03:29:23+03:00
Спорт

Первенство России по вольной борьбе: у иркутянина – бронзовая медаль

Юрий Иванов выступал в весе до 92 кг
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Первенство России по вольной борьбе: у иркутянина – бронзовая медаль. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПервенство России по вольной борьбе: у иркутянина – бронзовая медаль. Фото: Министерство спорта Иркутской области
Изменить размер текста:

Первенство России по вольной борьбе среди юниоров завершилось накануне во Владикавказе. Уроженец Осинского района Юрий Иванов привез с соревнований бронзовую медаль.

- Юрий выступал в весовой категории до 92 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Он победил в трех схватках из четырех. В борьбе за бронзу, медаль он выиграл у спортсмена из республики Дагестан Гаджи Гамзатова.

Золото в этом весе у Алана Багаева, серебро - у Асланбека Сотиева, оба спортсмена из Северной Осетии. Еще одно третье место судьи присудили Марату Заникоеву из Крыма.

Читайте также:

Полицейские Усть-Кута задержали угонщика автомобиля до того как об этом узнал владелец

Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области
Чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдут в Иркутске
Пожар на территории химзавода в Иркутской области: огнеборцы тушили пламя в 14-ый раз в этом году
Патагонская Мара в Иркутском зоосаде: имя новому питомцу выберут посетители
Пытался провезти наркотики в книге: пассажира задержали на железнодорожном вокзале в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 9 апреля скорость ветра до 10 м/с
Жителя Бурятии, срубившего деревьев на 600 тысяч рублей, поймали с поличным
Межбюджетные трансферты муниципалитетам Иркутской области увеличат
Полицейские Усть-Кута задержали угонщика автомобиля до того как об этом узнал владелец
Движение транспорта временно ограничат на улице Петрова в Иркутске
Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске
МЧС: выходить на лед Иркутского водохранилища небезопасно
Проекты ИГУ получили поддержку Российского научного фонда
Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман»
Около 90 самовольных рекламных конструкций уберут в Октябрьском округе Иркутска
Дом для медиков планируют построить в Усть-Куте
Более 150 нетрезвых водителей поймали за выходные в Иркутской области
Использование радиочастот проверят в Иркутской области