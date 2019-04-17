СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-17T09:54:05+03:00

Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ангарский городской суд вынес приговор шести местным жителям, которых обвиняли в краже нефтепродуктов. Напомним, что в погоне за легкими деньгами, несколько знакомых некогда работавшие на одном из местных предприятий придумали, как разбогатеть нечестным путем. В 2017 году они пробурили и проложили подземный трубопровод, который врезали в технологический (дренажный) колодец.

Похищенное топливо они хранили на специально арендованной промплощадке неподалеку. А затем продавали его среди водителей, которые искали бензин подешевле. Ведь воры продавали его за смешную по нынешним меркам цену, всего 25 рублей за литр.

- За несколько месяцев они похитили 33 тонны нефтепродуктов стоимостью более 1, 3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – После того, как преступников задержало ФСБ, часть бензина вернули собственнику.

Ангарчане признали свою вину и согласились частично возместить ущерб, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке. Они получили от 3 лет до 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно. Теперь похитителям топлива нужно вернуть предприятию 691 тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU